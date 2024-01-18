Відповідні зміни мають на меті погодити нардепи. Хто зі студентів втратить право на відстрочку, розповідає Освіта 24.

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Кого зі студентів позбавлять відстрочки від мобілізації

Викладачі на сьогодні також мають відстрочку від мобілізації.

Натомість якщо Рада ухвалить новий законопроєкт чи зміни до закону про мобілізацію, то право на відстрочку від мобілізації отримають лише ті студенти-чоловіки, які вступають на вищий рівень освіти, ніж мають, раніше інформували у Міносвіти.

Так, якщо ви маєте диплом бакалавра, а вступаєте на магістратуру, або ж маєте диплом магістра і вступаєте в аспірантуру, тоді відстрочку від служби ви отримаєте. Якщо ж закінчили свого часу магістратуру і знову на неї вступаєте, тоді право на відстрочку не отримаєте.

Зверніть увагу! Ми писали детально про масштабні зміни у вищій освіті, які планують втілити у життя у 2024 році в освітніх Прогнозах 24 Каналу.

Скасування відстрочки для окремих студентів: передісторія