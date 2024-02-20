Очільниця партії Олена Шуляк заявила, що такий абсурд ніколи не підтримають нардепи від "Слуга народу" у парламенті. І додала, що це порушення конституційного права на освіту, передає Освіта 24.

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Керівники "слуг" прокоментували скандальну заяву Івченка

Також Шуляк акцентувала на демократії в Україні й боротьбі за цінності свободи.

А те, що пропонує Івченко, більше схоже на феодальне взяття в заручники дітей,

– вважає керівниця партії.

️Тож ніхто ніколи не буде робити крайніми дітей за вчинки дорослих, резюмувала вона.

Очільник фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія також заявив про спростування "чергового фейку, який розлетівся у ЗМІ".

Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть в контексті змін до правил мобілізації,

– заявив Арахамія.

Зазначимо, що незабаром нардепи мають погодити у другому читанні законопроєкт №10449, який передбачатиме певні зміни для військовозобов'язаних.

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