Нардеп и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко заявил в интервью "Телерафу", что в Украине все мужчины должны стоять на воинском учете. И что это не означает, что они обязательно будут на "нуле" или на войне.

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Запретят ли детям уклонистов получать высшее образование

Также народный избранник заявил, что политическое руководство нашей страны предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не стоишь на воинском учете, государство может тебе отказывать в услугах.

Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз, или ты сам не поступишь в ЗВО,

– заявил Ивченко.

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В Раде отреагировали на слова Ивченко

Нардеп и член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина отреагировала на такое заявление своего коллеги по Раде. На своей странице в фейсбуке она заявила, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет ни в действующем законодательстве, ни в каких-либо законопроектах.

Лично поговорила с Вадимом Ивченко. Приведенные цитаты – это его личные размышления на тему того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации. Которые еще и вырвали из контекста, потому что речь шла больше об ограничении возможности учиться за государственный счет,

– написала Гришина.

И добавила, что это просто отрывок из дискуссии. По ее словам, никаких таких решений не принимали ни политическое руководство, ни нардепы профильного комитета.

Такая норма противоречила бы и Конституции, и здравому смыслу,

– резюмировала нардеп.

Отметим, что нардеп Ярослав Железняк сообщал, что поправки в законопроект о мобилизации будут вносить до 21 февраля 2024 года.