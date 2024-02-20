На обработку такого количества предложений в комитете понадобится время. Поэтому, вероятнее всего, на этой неделе парламент не сможет рассмотреть законопроект.

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На этой неделе законопроект о мобилизации вряд ли успеют рассмотреть

Член комитета по безопасности и народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что на рассмотрение поправок в комитете понадобится неделя, ведь к закону уже подали более 1300 поправок.

Он пояснил, что правки нужно рассматривать каждую одну за другой и группировать.

Завтра заканчивается день подачи правок, только после этого председатель должен назначить заседание комитета по рассмотрению правок, я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это займет, я думаю, неделю, не меньше в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал,

– сказал Чернов.

Также Юрий Здебский, еще один член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщил LIGA.net, что обсуждение законопроекта запланировано на следующую неделю.

Отвечая на вопрос, какие положения законопроекта сейчас вызывают больше всего обсуждений в комитете, нардеп сказал: "Мы к каждому положению подходим максимально грамотно и аргументированно это обсуждаем, ориентируясь на статистику".

Количество правок может еще больше возрасти

День подачи правок заканчивается 21 февраля. К этому моменту может поступить еще большее количество правок.

Ранее член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказал предположение, что количество правок может вырасти до 1500.

Он также рассказал, что главные дискуссионные моменты связаны с допустимым конституционным ограничением прав и свобод.