Уже в первой половине марта законопроект могут внести на рассмотрение парламентского зала. Подробнее о самых противоречивых вопросах законопроекта 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Конституционное ограничение прав и свобод

Верховная Рада, скорее всего, не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля, поскольку нужно проработать правки к документу.

Комитет еще не начал рассматривать те предложения, которые поступают от всех народных депутатов. На сегодня уже зафиксировано более 1160 поправок, а также немало законодательных предложений, которые присылают в электронном формате. Однако, скорее всего, количество правок еще увеличится до 1500, ведь последний день, пока можно их подать – 21 февраля.

Поэтому, по словам Федора Вениславского, очень большая вероятность, что окончательном варианте, будут рассматривать эти законодательные предложения в марте.

Главные дискуссионные моменты связаны с допустимым конституционным ограничением прав и свобод. С ограничением на выезд и ограничением права собственности больших вопросов почти не возникает, потому что эти ограничения допускают все международные стандарты, так же как и Закон Украины "О правовом режиме военного положения",

– отметил Вениславский.

Зато возникает немало вопросов к механизму введения этих ограничений. В частности, процесс административного судопроизводства, рассмотрение дела в несколько упрощенном порядке могут стать предметом дискуссий на заседании и комитета, и парламента.

"Также много дискуссий о возможности от сохранения отсрочки от призыва лиц, которые получают высшее образование, учатся в аспирантуре. Статистика показывает, что количество желающих получить второе или третье образование у мужчин после 25 – 27 лет существенно увеличилось. Почти 100 тысяч таких желающих появилось", – подчеркнул нардеп.

Так же возросло количество тех, кто хочет получить научную степень, заниматься научной деятельностью в рамках бюджетного финансирования за средства предприятия организации. Однако с точки зрения Конституции найти разумный компромисс, который бы удовлетворил всех, здесь будет сложно.

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Вениславский также упомянул об определенных дискуссиях в вопросе введения электронного кабинета. По его мнению, в этом не должно было бы возникнуть проблем. Однако другие нардепы не воспринимают возможность каким-то образом активизировать деятельность через электронный кабинет или другие электронные коммуникаторы.

Рекрутинг как дополнительная мотивация

Все чаще некоторые бригады начали активно использовать рекрутинг при наборе потенциальных военных. Речь идет о полностью прозрачном открытом процессе.

В том числе и возможность просмотреть вакансии на сайтах по поиску работы, где указаны навыки, которые нужны будущему солдату, его будущая зона ответственности, и иногда определяют даже суммы зарплаты, которую потенциальный будет получать потенциальный военный.

Я думаю, это один из тех путей, который точно может увеличить мотивацию военнообязанных к вступлению в ряды ВСУ. Мы сделали важный шаг, предусмотрев, что в реестре военнообязанных призывников есть возможность самостоятельно выбрать ту военную специальность, которая больше всего соответствует умениям и навыкам человека,

– подчеркнул Вениславский.

В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что надо больше популяризировать военную службу через рекрутинговые компании.

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"Уверен, что определенная часть военнообязанных готова поступить на военную службу, если четко будет понимать, где и чем она будет заниматься. Это тот путь, который мы в комитете поддерживаем и всячески будем усиливать это в законодательном проекте", – подчеркнул нардеп.

В то же время надо понимать и то, что от мобилизации в классическом виде отказаться не удастся. Поэтому одна из целей законопроекта, который рассматривают, консолидация всех субъектов, которые должны участвовать в процессе мобилизации.

Проблема демобилизации

Продолжая тему о временных ориентирах для тех, кто планирует идти служить, стоит упомянуть и о демобилизации. Именно этот пункт в законопроекте критиковало не только общество, но и сами военные. Напомним, что говорится о демобилизации бойцов через 36 месяцев службы.

При этом следует понимать и то, что Украина борется с огромной армией противника. Пока в России ввели лишь частичную и в основном скрытую мобилизацию. Однако после выборов в марте это может измениться.

Война переходит в технологическую сферу и мы должны делать какие-то асимметричные действия. В частности применять беспилотники и роботизированные системы. Поэтому я не думаю, что количественный состав противника будет иметь какое-то решающее значение при принятии решения о возможности демобилизации,

– отметил Вениславский.

Вопрос демобилизации еще тщательно проговаривать, ведь есть разные модели, касающиеся критериев, по которым определяют, когда военного нужно демобилизовать. Это и общая продолжительность службы, и время непосредственного участия в боевых действиях, и работа в тылу.

"Надо учитывать, что непосредственное участие в боевых действиях принимает не такое большое количество личного состава, которое в целом есть в секторе безопасности. Поэтому думаю, что мы найдем механизм, чтобы обеспечить возможность освобождения", – уверен нардеп.

Добавим, что на днях также зарегистрировали законопроект о повышении мотивации военных. Говорится и о финансовой, и льготной. Как пояснил Вениславский, многие из тех, кто будет иметь право на демобилизацию, на определенных условиях смогут оставаться на службе.

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Второе чтение законопроекта о мобилизации: главное