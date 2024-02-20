Туда может приходить повестка. В сети постоянно дискутируют, будут ли в Дии сервисы, связанные с мобилизацией. Глава Минцифры Михаил Федоров в интервью Суспильному рассказал об этом, пишет 24 Канал.

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Будут ли в Дие сервисы, связанные с мобилизацией

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации рассказал, что военкоматы имеют реестр военнообязанных "Оберег".

Многое зависит от закона о мобилизации. Какие нормы в нем останутся? Будет ли верификация данных 60 дней? Останутся ли электронные средства и так далее. От этого будет зависеть, как именно будет происходить верификация данных военнообязанных, и как верифицировать информацию, которую уже содержит реестр,

– объяснил Федоров.

По словам министра, говорится о том, чтобы:

реестр был качественным и люди не оставались "вне его радаров";

чтобы были качественные данные, на основе которых можно принимать управленческие решения о мобилизации. В частности, о том, сколько людей, в каких регионах, какие профессии.

"А дальше, учитывая закон, будут приниматься решения: как люди будут получать повестки, как будут предоставлять информацию о себе. Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу заверить еще раз, что в Дие не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, которые связаны с мобилизацией – в каком бы формате Рада не приняла законопроект", – заверил министр.

Он и раньше неоднократно говорил, в частности, и 24 Каналу, что в Дие повестки не будут раздавать. Тогда он отмечал, что этого вопроса нет в повестке дня.

Обратите внимание! Новый проект закона о мобилизации предусматривает электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, порядок доступа к которому будет определять Минобороны. Если закон примут, то военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (повестка может прийти и туда), обновить данные в течение 60 дней, пройти медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

Что еще важного сказал Федоров об электронном кабинете