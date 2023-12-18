Так, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью 24 Каналу, чего действительно ждать от Дии. Ранее нардеп Федор Вениславский рассказывал, что рабочая группа в Верховной Раде уже наработала ряд предложений по мобилизации.
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Федоров объяснил, будут ли повестки в Дие
Повесток в Дие не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в Дию не планируется вообще,
– заверил министр.
По его словам, этого вопроса нет сегодня на повестке дня.
Какие изменения по мобилизации планируют вводить
- Минобороны Украины подписало соглашения с несколькими рекрутинговыми платформами – Lobby.X, Work.ua, Robota.ua и Olx.ua. Там размещаются вакансии всех работников, в которых нуждаются Вооруженные Силы Украины. Речь идет не только о военных должностях, но и о поварах, водителях, слесарях и других гражданских профессиях.
- Осенью нардеп Давид Арахамия рассказывал, что Верховная Рада готовит проект закона об изменениях в мобилизации и демобилизации. Разработать его планировалось уже к концу 2023 года.
- 13 декабря 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что он надеется, что все вопросы о мобилизации решат на Ставке. Президент проводил ее 16 декабря, однако деталей по мобилизации не рассказывал.
- В то же время, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины уверял, что срочников демобилизуют по истечении срока службы.