Так, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів у інтерв'ю 24 Каналу, чого насправді чекати від Дії. Адже раніше нардеп Федір Веніславський розповідав, що робоча група у Верховній Раді вже напрацювала низку пропозицій щодо мобілізації.
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Федоров пояснив, чи будуть повістки в Дії
Повісток в Дії не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в Дії не планується взагалі,
– запевнив міністр.
За його словами, цього питання немає сьогодні на порядку денному.
Які зміни щодо мобілізації планують запроваджувати
- Міноборони України підписало угоди з декількома рекрутинговими платформами – Lobby.X та Work.ua, Robota.ua та Olx.ua. Там розміщуються вакансії всіх працівників, яких потребують Збройні Сили України. Мовиться не тільки про військові посади, але й про кухарів, водіїв, слюсарів та інші цивільні професії.
- Восени нардеп Давид Арахамія розповідав, що Верховна Рада готує проєкт закону про зміни до мобілізації та демобілізації. Розробити його планували вже до кінця 2023 року.
- 13 грудня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що він сподівається, що всі питання вирішать про мобілізацію вирішать на Ставці. Президент проводив її 16 грудня, проте деталей щодо мобілізації не розповідав.
- Водночас раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України запевняв, що строковиків демобілізують після закінчення терміну служби.