Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів у інтерв'ю Radio NV, що вручення повісток військкоматами через електронну пошту, рекомендованим листом, чи через Дію – це були не його особисті уподобання або ініціативи, пише 24 Канал.

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Як можуть вручати повістки

У парламенті, в нашому комітеті працює достатньо представницька робоча група з удосконалення законодавства про проходження військової служби, виконання військового обов'язку і про мобілізацію. Ця робоча група напрацювала цілу низку законодавчих пропозицій,

– розповів Веніславський.

За його словами, говорити про те, що якісь з них вже будуть втілені на 100% в текст майбутнього закону, поки немає підстав. Тому що ще йде обговорення.

Веніславський розповів, що 15 грудня Комітет збирався онлайн. Зокрема, говорили й про питання, пов'язані з удосконаленням законодавства про соціальний захист та мобілізацію. Нардеп пояснив, що після зняття всіх дискусійних питань, текст узагальнять та зареєструють.

Веніславський назвав першу проблему мобілізації

Є дуже багато питань, пов'язаних з конфліктними ситуаціями під час мобілізації. Переважна більшість конфліктних ситуацій з мобілізацією пов'язана з двома ключовими проблемами, про які я і публічно говорю, і зараз можу повторити,

– заявив політик.

Зокрема, перша проблема – це те, що чинні норми закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, передбачають, що мобілізація – це не діяльність виключно представників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це злагоджена системна діяльність дуже багатьох суб'єктів: органів місцевого самоврядування, їхніх посадових гостів, сільських, селищних, міських голів, органів соціального захисту, органів охорони здоров'я, навчальних закладів, підприємств, установ організацій, військових адміністрацій.

Федір Веніславський пояснив, що багато суб'єктів найчастіше через суб'єктивні причини дистанціюється від цих процесів.

Зрозуміло, що це пов'язано з дуже такими неприємними моментами. Скажімо, якщо взяти сільського голову, він має забезпечити вручення повістки для свого односельчанина. На превеликий жаль, війна – це і поранення, і, на превеликий жаль, смерті. І потім цей же голова пов'язується з тим, що він ніби прямо або опосередковано став причиною того, що або хтось був поранений, або хтось загинув. І, звичайно, вони намагаються максимально дистанціюватися від цих процесів,

– пояснив нардеп.

За його словами, виходить, що тільки представники територіальних центрів, не маючи наявних достатніх повноважень.

"Наприклад, одне з питань, на блокпосту можна вручати повістку чи не можна вручати повістку на якомусь масовому заході. У представників ТЦК не завжди є такі повноваження. Вони змушені залучати представників органів внутрішніх справ, правоохоронних органів, поліції, які мають право перевіряти документи", – пояснив політик.

Веніславський сказав, що парламент чудово розуміє та аналізує ці проблеми, а також намагається виробити алгоритми, які дозволять виконати завдання, які стоять перед нашою державою, — відновлення територіальної цілості, збереження державного суверенітету, а без поповнення втрат це зробити в принципі не можемо.

Що сказав Веніславський про демобілізацію

І зворотний бік, про що вже зараз говорить і президент, і представники багатьох політичних сил: це необхідність якогось правового розуміння просторових, часових меж – скільки буде людина воювати, тобто демобілізація,

– розповів член комітету.

За його словами, треба розуміти, що це дуже складні питання, які не мають лінійної, прямої відповіді. Адже історія воєн до закінчення повномасштабних бойових дій не знає такого поняття, як загальна або часткова демобілізація тих, хто відслужив певний строк.

Але ми розуміємо, що зараз війна трішки в іншому форматі ведеться, і ведеться з новими технічними засобами. І все це накладає відбиток, люди втомлюються. Тому ці всі проблеми мають дуже глибоке і психологічне, і політичне, і соціальне навантаження,

– сказав Веніславський.

За його словами, Верховна Рада їх обговорює та зможе прокоментувати, як удосконалять ці питання після напрацювання концепту законопроєкту.

"Тому що розглядається дуже багато питань. Те, що я озвучив, це лише одні з кількох ключових фрагментів", – підсумував політик.

Зверніть увагу! Глава Мінцифри Михайло Федоров сказав у інтерв'ю 24 Каналу, що повісток в Дії не буде. За словами міністра, впроваджувати повістки в Дії не планують взагалі. Тобто цього питання немає сьогодні на порядку денному.