Рекрутинг передбачає військову службу за контрактом. Раніше у Міноборони зазначили, що Сили оборони сьогодні є чи не найбільшим працедавцем.

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Хто став новим партнером Міноборони на ринку рекрутингу

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та директорка ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx.ua) Катерина Онищенко підписали документ про співпрацю, повідомили в Міністерстві оборони.

Також там відзначили: компанія Olx.ua – вже четверта із тих компаній, з якими працюватиме МО. Перші три – це Lobby X, Work.ua та Robota.ua.

За словами Наталії Калмикової, представники бізнесу таким чином засвідчують патріотичну позицію та "пропонують свої можливості задля цієї справи". Вона вважає рекрутинговий проєкт таким, що показує перші позитивні результати, і закликає долучатися інші онлайн-платформи до співпраці.

Шукають не тільки солдатів

Ми з "OLX Робота" охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. І таких фахівців на "OLX Робота" чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом,

– каже директорка Olx.ua Катерина Онищенко.

У Міноборони повідомили, що на партнерських інтернет-майданчиках у мережі розміщено вже понад тисячу посад у Силах Оборони, а відгуків – десятки тисяч. Тож там вважають, що зацікавленість вакансіями у ЗСУ зростає.

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Третя штурмова також шукає людей

Раніше ми писали про те, що 3 ОШБр вийшла з-під Бахмута на відновлення. Бригада виклала список вакансій і вимоги до претендентів. Хто потрібен у 3 ОШБр, як потрапити в Третю штурмову та яку фізичну підготовку треба мати – читайте за лінком.