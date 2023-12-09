Міністерство вже підписало контракт з декількома компаніями, що допомагають шукати роботу. Таким чином кількість охочих вступити до війська зросла у рази.

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Переведення найнятих службовців

Посадовиця Міноборони Наталія Калмикова розповіла, що гіпотетично можлива ситуація, коли найняту людину можуть перевести на іншу посаду. Їй наразі невідомі такі випадки, однак вона чітко окреслила, що це залежить від рішення командира. Армія є армією.

Однак проєкт рекрутингу передбачає чітке встановлення направлення діяльності людини. Військового, якого найняли за цією процедурою як оператора БпЛА не можуть зробити штурмовиком.

Якщо людина йде на оператора БпЛА і підписує контракт на оператора БпЛА, вона буде служити оператором БпЛА. Але оператори БпЛА теж мають різні посади. Можливо, людина сама захоче перейти на інший рівень посади тощо,

– повідомила Калмикова.

Вона наголосила, що основана ціль Міноборони полягає у тому, щоб навички, досвід людини в цивільному житті були максимально використані для захисту Батьківщини.

Наразі переважна більшість рекрутованих – це цивільні особи, які не були рекрутовані. Переведення між посадами військових можливе і воно регулюється законодавством. Для цього необхідно погодити перевід між командирами. Один має "відпустити", а інший – "прийняти".

Як відбувається рекрутинг

У Міноборони розповіли, що громадянин може відгукнутися на бажану вакансію на двох рекрутингових сервісах – мова йде про Work.ua та Lobby X. Після цього відбувається класична співбесіда. У разі успіху особа має підтвердити вибір місці служби та оформитися там.

Варто зазначити, що обов'язково потрібна підготовка, адже законодавство вимагає базового вишкілу. Після цих етапів відбувається безпосереднє залучення особи до обраного підрозділу.

Особа, що підписала контракт отримує підйомну допомога при укладанні першого контракт. Якщо ж договір не за місцем проживання, то вона може претендувати на компенсацію за оренду житла, можливість отримання пільгового кредиту за державною програмою єОселя, багато чого іншого.