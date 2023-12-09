Министерство уже подписало контракт с несколькими компаниями, помогающими искать работу. Таким образом количество желающих вступить в армию выросла в разы.

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Перевод наемных служащих

Чиновница Минобороны Наталья Калмыкова рассказала, что гипотетически возможна ситуация, когда нанятого человека могут перевести на другую должность. Ей неизвестны такие случаи, однако она четко обозначила, что это зависит от решения командира. Армия является армией.

Однако проект рекрутинга предполагает четкое установление направления деятельности человека. Военного, которого наняли по этой процедуре в качестве оператора БПЛА, не могут сделать штурмовиком.

Если человек идет на оператора БПЛА и подписывает контракт на оператора БПЛА, он будет служить оператором БПЛА. Но у операторов БПЛА тоже есть разные должности. Возможно, человек сам захочет перейти на другой уровень должности и так далее,

– сообщила Калмыкова.

Она подчеркнула, что основанная цель Минобороны состоит в том, чтобы навыки, опыт человека в гражданской жизни были максимально использованы для защиты Родины.

Подавляющее большинство рекрутированных – гражданские лица, которые не были рекрутированы. Перевод между должностями военных возможен и он регулируется законодательством. Для этого нужно согласовать перевод между командирами. Один должен "отпустить", а другой – "принять".

Как происходит рекрутинг

В Минобороны рассказали, что гражданин может откликнуться на желаемую вакансию на двоих рекрутинговых сервисах – речь идет о Work.ua и Lobby X. После этого происходит классическое собеседование. В случае успеха лицо должно подтвердить выбор места службы и оформиться за рубежом.

Следует отметить, что обязательно нужна подготовка, ведь законодательство требует базовой выучки. После этих этапов происходит непосредственное вовлечение лица в избранное подразделение.

Лицо, подписавшее контракт получает подъемную помощь при заключении первого контракта. Если же договор не по месту жительства, то он может претендовать на компенсацию за аренду жилья, возможность получения льготного кредита по государственной программе есть обитель, многое другое.