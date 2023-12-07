Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала о текущих результатах привлечения людей в ВСУ. С момента подписания меморандума с рекрутинговой компанией Lobby X в Минобороны сообщили о большом количестве желающих.

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Сколько заявок зафиксировали

На рекрутинговой платформе LobbyX размещено около 700 вакансий. На них может откликнуться большее количество людей, поскольку одна вакансия может иметь несколько подобных должностей.

Платформа LobbyX получила более 6 тысяч отзывов на вакансии с момента подписания меморандума. Это втрое больше, чем было до того,

– сообщила Калмыкова.

В то же время на Work.ua размещено около 400 вакансий. Впрочем, статистики об отзывах на них пока нет.

По словам Натальи Калмыковой, спрос есть на разные должности, а, в частности, на те, которые связаны с рабочими смежными специальностями или сферой информатизации.

Что известно о рекрутинге в ВСУ