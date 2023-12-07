Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла про поточні результати залучення людей до ЗСУ. З моменту підписання меморандуму із рекрутинговою компанією Lobby X, у Міноборони повідомили про велику кількість охочих.

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Скільки заявок зафіксували

На рекрутинговій платформі LobbyX розміщено близько 700 вакансій. На них може відгукнутися більша кількість людей, оскільки одна вакансія може мати декілька подібних посад.

Платформа LobbyX отримала понад 6 тисяч відгуків на вакансії з того моменту, як ми підписали меморандум. Це втричі більше, ніж було до того,

– повідомила Калмикова.

Водночас на Work.ua розміщено майже 400 вакансій. Втім, статистики стосовно відгуків на них наразі немає.

За словами Наталії Калмикової, попит є на різні посади, а зокрема на ті, які пов’язані з робітничими суміжними фахами чи сферою інформатизації.

Що відомо про рекрутинг до ЗСУ