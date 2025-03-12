Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Як працюють електронні направлення на ВЛК

За словами Міноборони, для того, щоб отримати електронне направлення на ВЛК, достатньо авторизуватися у мобільному застосунку Резерв+ та подати запит.

Коли ТЦК підписує електронне направлення, людина отримує сповіщення в Резерв+, і потрібний документ з’являється в розділі "Направлення на ВЛК". Далі можна вирушити напряму до визначеного закладу охорони здоров'я для проходження медогляду,

– йдеться в поясненні.

Зазначається, що сервісом уже можуть скористатись усі військовозобов'язані – як ті, хто сам хоче пройти огляд, так і ті, хто отримав паперову повістку для проходження ВЛК.

В Міноборони додали, що якщо військовозобов'язаний сам бажає пройти ВЛК, але не з'явився, направлення в Резерв+ залишається актуальним протягом 15 днів від призначеної дати огляду. Після цього запит треба подати повторно: в застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями.

Якщо ж військовозобов'язаний отримав повістку на проходження ВЛК, подав запит у Резерв+, отримав електронне направлення та не з'явився протягом 14 днів від призначеної дати огляду – це стає порушенням правил обліку. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність.

В чому суть електронних постанов ВЛК

Міноборони спростило процес формування висновків ВЛК та розробило електронний кабінет. Новий функціонал дозволяє комісіям отримувати й передавати документи онлайн, прискорюючи їхню обробку та мінімізуючи ризик втрати даних.

Більше не потрібно самостійно передавати постанову ВЛК до ТЦК або чекати, поки комісія надішле паперові документи та їх зафіксують у системі. Електронні дані автоматично надходитимуть до реєстру Оберіг – і висновок ВЛК значно швидше відображатиметься в застосунку Резерв+,

– пояснили у відомстві.

Важливо! З 1 березня 2025 року електронні постанови формують ті ВЛК, які зареєструвалися в електронному кабінеті, пройшли навчання та встигли опанувати функціонал. Протягом місяця до системи мають долучитись усі комісії.

Зазначається, що попередня історія проведених ВЛК як для військовозобов'язаних, так і для військових зберігатиметься в МІС ЗСУ – це забезпечить комплексне оцінювання стану людини під час огляду.

В Міноборони підкреслили, що завдяки електронним постановам військові невдовзі зможуть значно простіше оформлювати виплати, пільги й послуги, пов'язані зі станом здоров'я, безпосередньо в застосунку Армія+.