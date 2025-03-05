Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Як працюватиме електронний кабінет ВЛК

З 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови можуть військово-лікарські комісії, які пройшли навчання, а з 1 квітня це стане обов'язковим для всіх ВЛК. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, оформлення висновків онлайн відбуватиметься швидко, просто та без бюрократії.

Продовжуємо реформу військово-лікарських комісій, щоб зробити процеси зручними та зрозумілими для кожного українця,

– наголосив Умєров.

Міністр також пояснив, як працює електронний кабінет ВЛК:

Направлення на ВЛК із реєстру Оберіг автоматично надходять до кабінету ВЛК.

Висновки комісій після оглядів військовозобов'язаних автоматично надходять в Оберіг та швидше відображаються у застосунку Резерв+.

Постанови щодо військовослужбовців зберігаються в МІС ЗСУ.

Зазначається, що цей проєкт став результатом спільної роботи Міноборони, МОЗ, Генштабу ЗСУ за підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO.

Важливо! Під час мобілізації в Україні ВЛК визначає придатність до військової служби. Однак рішення комісії можуть скасувати з різних причин, зокрема через формальні помилки, розслідування щодо членів комісії або зміни в законодавстві.

До слова, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання від мобілізації військовозобов'язаних та визначення критично важливих підприємств.