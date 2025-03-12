Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Как работают электронные направления на ВВК

По словам Минобороны, для того, чтобы получить электронное направление на ВВК, достаточно авторизоваться в мобильном приложении Резерв+ и подать запрос.

Когда ТЦК подписывает электронное направление, человек получает уведомление в Резерв+, и нужный документ появляется в разделе "Направление на ВВК". Далее можно отправиться напрямую в определенное учреждение здравоохранения для прохождения медосмотра,

– говорится в объяснении.

Отмечается, что сервисом уже могут воспользоваться все военнообязанные – как те, кто сам хочет пройти осмотр, так и те, кто получил бумажную повестку для прохождения ВВК.

В Минобороны добавили, что если военнообязанный сам желает пройти ВВК, но не появился, направление в Резерв+ остается актуальным в течение 15 дней от назначенной даты осмотра. После этого запрос надо подать повторно: в приложение поступит направление с теми же или обновленными деталями.

Если же военнообязанный получил повестку на прохождение ВВК, подал запрос в Резерв+, получил электронное направление и не явился в течение 14 дней от назначенной даты осмотра – это становится нарушением правил учета. За такие действия предусмотрена административная ответственность.

В чем суть электронных постановлений ВВК

Минобороны упростило процесс формирования выводов ВВК и разработало электронный кабинет. Новый функционал позволяет комиссиям получать и передавать документы онлайн, ускоряя их обработку и минимизируя риск потери данных.

Больше не нужно самостоятельно передавать постановление ВВК в ТЦК или ждать, пока комиссия пришлет бумажные документы и их зафиксируют в системе. Электронные данные автоматически будут поступать в реестр Оберег – и вывод ВВК значительно быстрее будет отображаться в приложении Резерв+,

– объяснили в ведомстве.

Важно! С 1 марта 2025 года электронные постановления формируют те ВВК, которые зарегистрировались в электронном кабинете, прошли обучение и успели освоить функционал. В течение месяца к системе должны присоединиться все комиссии.

Отмечается, что предыдущая история проведенных ВВК как для военнообязанных, так и для военных будет храниться в МИС ВСУ – это обеспечит комплексную оценку состояния человека при осмотре.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря электронным постановлениям военные вскоре смогут значительно проще оформлять выплаты, льготы и услуги, связанные с состоянием здоровья, непосредственно в приложении Армия+.