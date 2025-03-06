Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственного оператора тыла.

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Что будет входить в "Пакет раненого"

Как пояснили в DOT, пакет будет разделен на три группы: адаптивная одежда, средства личной гигиены для мужчин и женщин, а также специальные ложка и чашка, чтобы облегчить прием пищи и питья. В частности, в него будут входить:

Адаптивная одежда:

  • Майка адаптивная;
  • Шорты адаптивные;
  • Фуфайка с короткими рукавами адаптивная;
  • Фуфайка с длинными рукавами адаптивная;
  • Штаны адаптивные;
  • Носки;
  • Тапочки казарменные;
  • Полотенце.

Средства личной гигиены для мужчин и женщин:

  • Полотенце банное;
  • Одноразовый станок для бритья;
  • Пена для бритья;
  • Зубная щетка и паста для бритья;
  • Расческа;
  • Шампунь;
  • Гель для душа;
  • Дезодорант/антиперспирант;
  • Антисептическое средство;
  • Влажные салфетки;
  • Сухие салфетки;
  • Крем для увлажнения;
  • Санитарно-гигиенические изделия из бумаги;
  • Щетка для волос;
  • Гигиенические прокладки;
  • Ватные диски;
  • Ватные палочки;
  • Резинка для волос;
  • Чехол (органайзер) для набора.

При необходимости:

  • Чашка для кормления и питья для лежачих больных;
  • Адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Директор программы вещевого имущества DOT Виктория Виноградова отметила, что первая категория, которой будут обеспечены военные уже летом – это адаптивная одежда.

Во время оказания неотложной помощи в зоне боевых действий одежду раненого военного обычно разрезают. В результате боец остается без личных вещей и средств гигиены. Для решения этой проблемы Минобороны разработало "Пакет раненого". Наша команда сейчас исследует рынок, чтобы быть готовыми объявить закупки уже в следующем месяце,
– отметила она.

В то же время команда DOT продолжает собирать предложения от военных и волонтеров по наполнению пакета и совершенствованию отдельных позиций адаптивной одежды. В будущем, после обобщения всех замечаний, комплектация будет доработана, а соответствующие изменения внедрены, чтобы максимально соответствовать реальным потребностям военнослужащих.