Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державного оператора тилу.
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Що входитиме до "Пакунку пораненого"
Як пояснили у DOT, пакунок буде поділений на три групи: адаптивний одяг, засоби особистої гігієни для чоловіків та жінок, а також спеціальні ложка й чашка, щоб полегшити приймання їжі та пиття. Зокрема, до нього будуть входити:
Адаптивний одяг:
- Майка адаптивна;
- Шорти адаптивні;
- Фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
- Фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
- Штани адаптивні;
- Шкарпетки;
- Капці казармені;
- Рушник.
Засоби особистої гігієни для чоловіків та жінок:
- Рушник лазневий;
- Одноразовий станок для гоління;
- Піна для гоління;
- Зубна щітка та паста;
- Гребінець;
- Шампунь;
- Гель для душу;
- Дезодорант/антиперспірант;
- Антисептичний засіб;
- Вологі серветки;
- Сухі серветки;
- Крем для зволоження;
- Санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
- Щітка для волосся;
- Гігієнічні прокладки;
- Ватні диски;
- Ватні палички;
- Гумка для волосся;
- Чохол (органайзер) для набору.
За потреби:
- Чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
- Адаптивна ложка-виделка із застібкою на рукаві.
Директорка програми речового майна DOT Вікторія Виноградова наголосила, що перша категорія, якою будуть забезпечені військові вже влітку – це адаптивний одяг.
Під час надання невідкладної допомоги в зоні бойових дій одяг пораненого військового зазвичай розрізають. У результаті боєць залишається без особистих речей та засобів гігієни. Для розв'язання цієї проблеми Міноборони розробило "Пакунок пораненого". Наша команда зараз досліджує ринок, щоб бути готовими оголосити закупівлі вже в наступному місяці,
– зазначила вона.
Водночас команда DOT продовжує збирати пропозиції від військових і волонтерів щодо наповнення пакунка та вдосконалення окремих позицій адаптивного одягу. У майбутньому, після узагальнення всіх зауважень, комплектація буде доопрацьована, а відповідні зміни впроваджені, щоб максимально відповідати реальним потребам військовослужбовців.