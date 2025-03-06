Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державного оператора тилу.

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Що входитиме до "Пакунку пораненого"

Як пояснили у DOT, пакунок буде поділений на три групи: адаптивний одяг, засоби особистої гігієни для чоловіків та жінок, а також спеціальні ложка й чашка, щоб полегшити приймання їжі та пиття. Зокрема, до нього будуть входити:

Адаптивний одяг:

  • Майка адаптивна;
  • Шорти адаптивні;
  • Фуфайка з короткими рукавами адаптивна;
  • Фуфайка з довгими рукавами адаптивна;
  • Штани адаптивні;
  • Шкарпетки;
  • Капці казармені;
  • Рушник.

Засоби особистої гігієни для чоловіків та жінок:

  • Рушник лазневий;
  • Одноразовий станок для гоління;
  • Піна для гоління;
  • Зубна щітка та паста;
  • Гребінець;
  • Шампунь;
  • Гель для душу;
  • Дезодорант/антиперспірант;
  • Антисептичний засіб;
  • Вологі серветки;
  • Сухі серветки;
  • Крем для зволоження;
  • Санітарно-гігієнічні вироби з паперу;
  • Щітка для волосся;
  • Гігієнічні прокладки;
  • Ватні диски;
  • Ватні палички;
  • Гумка для волосся;
  • Чохол (органайзер) для набору.

За потреби:

  • Чашка для годування і пиття для лежачих хворих;
  • Адаптивна ложка-виделка із застібкою на рукаві.

Директорка програми речового майна DOT Вікторія Виноградова наголосила, що перша категорія, якою будуть забезпечені військові вже влітку – це адаптивний одяг.

Під час надання невідкладної допомоги в зоні бойових дій одяг пораненого військового зазвичай розрізають. У результаті боєць залишається без особистих речей та засобів гігієни. Для розв'язання цієї проблеми Міноборони розробило "Пакунок пораненого". Наша команда зараз досліджує ринок, щоб бути готовими оголосити закупівлі вже в наступному місяці,
– зазначила вона.

Водночас команда DOT продовжує збирати пропозиції від військових і волонтерів щодо наповнення пакунка та вдосконалення окремих позицій адаптивного одягу. У майбутньому, після узагальнення всіх зауважень, комплектація буде доопрацьована, а відповідні зміни впроваджені, щоб максимально відповідати реальним потребам військовослужбовців.