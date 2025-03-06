Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державного оператора тилу.

Цікаво Залужний озвучив втрати України у війні з Росією

Що входитиме до "Пакунку пораненого"

Як пояснили у DOT, пакунок буде поділений на три групи: адаптивний одяг, засоби особистої гігієни для чоловіків та жінок, а також спеціальні ложка й чашка, щоб полегшити приймання їжі та пиття. Зокрема, до нього будуть входити:

Адаптивний одяг:

Майка адаптивна;

Шорти адаптивні;

Фуфайка з короткими рукавами адаптивна;

Фуфайка з довгими рукавами адаптивна;

Штани адаптивні;

Шкарпетки;

Капці казармені;

Рушник.

Засоби особистої гігієни для чоловіків та жінок:

Рушник лазневий;

Одноразовий станок для гоління;

Піна для гоління;

Зубна щітка та паста;

Гребінець;

Шампунь;

Гель для душу;

Дезодорант/антиперспірант;

Антисептичний засіб;

Вологі серветки;

Сухі серветки;

Крем для зволоження;

Санітарно-гігієнічні вироби з паперу;

Щітка для волосся;

Гігієнічні прокладки;

Ватні диски;

Ватні палички;

Гумка для волосся;

Чохол (органайзер) для набору.

За потреби:

Чашка для годування і пиття для лежачих хворих;

Адаптивна ложка-виделка із застібкою на рукаві.

Директорка програми речового майна DOT Вікторія Виноградова наголосила, що перша категорія, якою будуть забезпечені військові вже влітку – це адаптивний одяг.

Під час надання невідкладної допомоги в зоні бойових дій одяг пораненого військового зазвичай розрізають. У результаті боєць залишається без особистих речей та засобів гігієни. Для розв'язання цієї проблеми Міноборони розробило "Пакунок пораненого". Наша команда зараз досліджує ринок, щоб бути готовими оголосити закупівлі вже в наступному місяці,

– зазначила вона.

Водночас команда DOT продовжує збирати пропозиції від військових і волонтерів щодо наповнення пакунка та вдосконалення окремих позицій адаптивного одягу. У майбутньому, після узагальнення всіх зауважень, комплектація буде доопрацьована, а відповідні зміни впроваджені, щоб максимально відповідати реальним потребам військовослужбовців.