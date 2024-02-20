Туди може приходити повістка. У мережі постійно дискутують, чи будуть у Дії сервіси, пов'язані з мобілізацією. Глава Мінцифри Михайло Федоров у інтерв'ю Суспільному розповів про це, пише 24 Канал.
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Чи будуть в Дії сервіси, пов'язані з мобілізацією
Віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації розповів, що військкомати мають реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".
Багато залежить від закону про мобілізацію. Які норми в ньому залишаться? Чи буде верифікація даних 60 днів? Чи залишаться електронні засоби й так далі. Від цього буде залежати, як саме буде відбуватися верифікація даних військовозобов'язаних, та як верифікувати інформацію, яку вже містить реєстр,
– пояснив Федоров.
За словами міністра, мовиться про те, щоб:
- реєстр був якісним і люди не залишались "поза його радарами";
- щоб були якісні дані, на основі яких можна ухвалювати управлінські рішення про мобілізацію. Зокрема, про те, скільки людей, в яких регіонах, які професії.
"А далі, з огляду на закон, будуть ухвалюватися рішення: як люди будуть отримувати повістки, як будуть надавати інформацію про себе. Я не хочу говорити про можливі сценарії, бо закон ще готується до другого читання. Єдине, можу запевнити ще раз, що в Дії не планується відправляти повістки. Там не буде сервісів, які пов'язані з мобілізацією – у якому б форматі Рада не ухвалила законопроєкт", – запевнив міністр.
Він й раніше неодноразово говорив, зокрема, й 24 Каналу, що у Дії повістки не роздаватимуть. Тоді він зазначав, що цього питання немає на порядку денному.
Що ще важливого сказав Федоров про електронний кабінет
- Іван Федоров відповів на питання про проєкт "Military ID" – електронний кабінет військовозобов’язаних, який планували в Дії ще у 2021 році. Проте міністр запевнив, що з того часу багато чого змінилось. Зокрема, наразі тримає повномасштабна війна, військових стало набагато більше.
- Міністр пояснив, що тепер це виглядає як окремий проєкт, що потребує власної інфраструктури. Михайло Федоров запевнив, що у Міноборони вже є спроможність розвивати подібні проєкти.
- Глава Мінцифри пояснив, що коректно, якщо Міноборони, як власники цієї системи, почнуть першими говорити про проєкт. Проте запевнив, що там немає нічого нового або складного.