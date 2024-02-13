Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, чому потрібно ухвалити мобілізаційний закон. За його словами, Владімір Путін в нещодавньому інтерв'ю сказав фундаментальну річ: "Я не повторю помилок Сталіна".
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Чому важливо схвалити закон
Черник наголосив, що те жахіття в деокупованих Бучі, Бородянці, Ізюмі та інших населених пунктах створили не Сєргєй Шойгу, не Ніколай Патрушев, не Алєксандр Бортніков. Наших людей вбивали звичайні російські рядові солдати, це було їхнє рішення.
І якщо уважно послухати інтерв'ю пропагандиста Такера Карлсона з Владіміром Путіним, з уст диктатора можна чітко почути "Київ – це російська душа". Тобто росіяни не відмовляться від захоплення України – це фундамент їхньої ідентичності.
А найголовніше – Путін сказав, що не повторить помилок Йосипа Сталіна, який не зміг "перевиховати" українців у Радянському Союзі після самостійно створеного Голоду в 1921 – 1923 роках.
Путін дав чіткий сигнал: "Окупуємо і будемо вас різати". Якщо так, то який у нас вибір? Ми мусимо пройти цей складний та болючий шлях народження чи вдосконалення потрібного мобілізаційного закону. Без нього ніяк. І ми його пройдемо, якби боляче не було,
– сказав Петро Черник.
Мобілізація в Україні: головне
- Офіцер ЗСУ розповів, що рано чи пізно мобілізація торкнеться майже кожного українського чоловіка призовного віку. А також наголосив на тому, що потрапляння до лав Збройних Сил України не означає, що бійця негайно кинуть в зону ведення бойових дій.
- 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Його ще будуть доопрацьовувати. Документи ухвалять наприкінці лютого, а підпишуть у березні. Процес набуде чинності ближче до квітня.
- Командир батальйону ударних БпЛА 92 ОШБр наголосив, що потрібно жорстко впроваджувати те, що не порушує Конституцію України. Владі варто запровадити систему рекрутингу. Мобілізований має чітко знати, що на нього чекає після мобілізації.