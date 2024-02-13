Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, чому потрібно ухвалити мобілізаційний закон. За його словами, Владімір Путін в нещодавньому інтерв'ю сказав фундаментальну річ: "Я не повторю помилок Сталіна".

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Чому важливо схвалити закон

Черник наголосив, що те жахіття в деокупованих Бучі, Бородянці, Ізюмі та інших населених пунктах створили не Сєргєй Шойгу, не Ніколай Патрушев, не Алєксандр Бортніков. Наших людей вбивали звичайні російські рядові солдати, це було їхнє рішення.

І якщо уважно послухати інтерв'ю пропагандиста Такера Карлсона з Владіміром Путіним, з уст диктатора можна чітко почути "Київ – це російська душа". Тобто росіяни не відмовляться від захоплення України – це фундамент їхньої ідентичності.

А найголовніше – Путін сказав, що не повторить помилок Йосипа Сталіна, який не зміг "перевиховати" українців у Радянському Союзі після самостійно створеного Голоду в 1921 – 1923 роках.

Путін дав чіткий сигнал: "Окупуємо і будемо вас різати". Якщо так, то який у нас вибір? Ми мусимо пройти цей складний та болючий шлях народження чи вдосконалення потрібного мобілізаційного закону. Без нього ніяк. І ми його пройдемо, якби боляче не було,

– сказав Петро Черник.

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