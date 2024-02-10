Такою думкою з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що багато людей надіялися почути інакше бачення. Утім, такі ж "словоформи" диктатор повторював і раніше у своїх виступах та зверненнях, але тепер не з позиції сили та впевненості.

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Серйозна розмова або шоу

Такер Карлсон намагався підловити Путіна запитанням: "Якщо ви вважаєте, що території України російські, чому почали заявляти про це лише 2 роки тому, а 20 років виставляли інші претензії?". І ось тоді глава Кремля, якому нічого було відповісти, сказав: "У нас серйозна розмова чи шоу? Якщо серйозне, то..". Далі Путін провів екскурсію буцім історією України.

Таке відчуття, що окремі історичні факти були опущені у пральну машину, їх перемішали й засунули в голову до Путіна. Увесь "екскурс" зводився до того, що України ніколи не існувало, це вигадана держава Леніном чи Сталіном. Навіщось більшовики займалися українізацією. Ти взагалі тю-тю? Більшовики антиукраїнськими були,

– підкреслив політтехнолог.

А головне – інтерв'ю зосереджене переважно на західну аудиторію. Водночас Путін розповідав про печенігів, поляків та австро-угорців. Навіть Карлсон висміяв російського президента питанням "секунду, а в якому столітті ми зараз перебуваємо?". Путін абсолютно не розумів що й для кого розповідав.

Путін почувався невпевнено

Хоч Такер Карлсон веде пропагандистську діяльність, журналістські вміння у нього є. Американець запитав у російського президента: "Мають же бути причини, чому ви прийшли в Україну?". Путін почав виправдовувати свої злочинні дії наступними "аргументами", тому що:

в Україні відбувся державний переворот у 2014 році;

американці почали освоювати територію нашої держави;

Київ відмовився виконувати Мінські угоди;

у 2008 році Україні та Грузії сказали, що колись їх можуть взяти в Альянс;

українці проти РПЦ.

У нього якась "каша в голові". Путін ще сказав, що "закінчує" війну. Навіть Карлсону не було зрозуміло, як він її закінчує, вторгнувшись в Україну,

– зазначив Тизенгаузен.

Далі російський очільник запевнив, що країна-агресорка не відмовилася від "денацифікації" України. На що журналіст запитав: "А що таке денацифікація?". "Секунду, я ще не договорив", – відповів Путін і почав екскурсію в часи Степана Бандери та Романа Шухевича, якого він називає "Шушкевичем". Так і не стало зрозумілим "пояснення" путінського терміну.

"Коли Путін припинив "історичний апогей", він подарував Карлсону теку на зав'язках і сказав: "Тут копії документів, вони всюди є, я їх вам залишу". Таке відчуття дуже скривдженої людини, яка образилася та виливала душу розповідями, чому вдерлася в Україну та що його всі кинули. Це зовсім інший Путін. Раніше він говорив з позиції сили та впевненості, а зараз хоче розмовляти та дивиться в бік США, водночас кажучи, як там все погано", – зауважив Борис Тизенгаузен.

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