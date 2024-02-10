На інформаційну спецоперацію Служба безпеки не витратила жодної копійки. Такою думкою з 24 Каналом поділився блогер та політолог Сергій Запорожський, наголосивши, що все відбулося за гроші російського бюджету.

Не пропустіть Інтерв'ю Владіміра Путіна наплодило безліч мемів: у мережі регочуть з історичної "лекції"

"Це неймовірний інформаційний успіх України, бо неадекватність Путіна показали всьому світу за російські кошти та завдяки Карлсону. Глава Кремля сповістив усіх, що заперечує існування України, що її буцім створили австро-угорці, що хоче знищити Київ", – сказав блогер.

Це те, що почули люди на Заході, які, імовірно, чогось досі не розуміли, не чули та в дечому сумнівалися. Якщо найближчими днями Конгрес США погодить військову допомогу Україні, у цьому буде немалий внесок інтерв'ю Карлсона з Путіним.

Нісенітниці про Україну

Владімір Путін суперечив самому собі: почав говорити про історію України з 862 року, потім стверджував, що її створили Йосип Сталін та австро-угорці, назву придумали поляки, а територію нашої держави вигадав Володимир Ленін у 20 сторіччі.

Путін оголосив увесь лівий берег Дніпра "історично російськими територіями".

Також кремлівський очільник виправдав дії нацистів, заявивши, що незговірливість поляків щодо приналежності Гданська змусила Адольфа Гітлера почати війну з Польщі в 1939 році. Буцім цю частину було віддано Польщі й замість Данцига з'явилося місто Гданськ. Гітлер просив поляків віддати мирно – вони відмовилися.

Він абсолютно зробив "по Фрейду" асоціацію зі своєю "скрепною" бандою, яка намагалася добровільно отримати від України схвалення про надання Криму та Донбасу й тоді начебто не буде війни,

– зазначив Сергій Запорожський.

Маячня про НАТО

З одного боку, російський президент заявив, що НАТО 5 разів обмануло Росію, тому що обіцяло "не розширятися". З іншого – Путін сказав, що, коли він просив розширити Альянс та взяти у склад Москву, їм відмовили. Теоретично Росія могла б увійти в НАТО, але для цього потрібні дотримуватися певних умов:

правил демократичної країни. Панування закону, влада, яка змінюється, вільні ЗМІ та інше;

стандартів Північноатлантичного альянсу. Російська армія навряд готова змінюватися, а путінський режим проводити чесні вибори.

Вони постійно намагаються "пересмикнути карти" і розповідають, що "ми хотіли в НАТО, а нам сказали: "Станьте в чергу за Албанією"". А чому ні? Чим ви кращі за Албанію? Не зрозуміло. Потрібно далі спостерігати за риторикою Карлсона. Приїхавши, він зрозумів, що Путін "х**ло", що це маячня сивої кобили,

– резюмував Запорожський.

Що ще Путін заявив під час інтерв'ю з Карлсоном