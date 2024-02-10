На информационную спецоперацию Служба безопасности не потратила ни одной копейки. Таким мнением с 24 Каналом поделился блогер и политолог Сергей Запорожский, подчеркнув, что все произошло за деньги российского бюджета.
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"Это невероятный информационный успех Украины, потому что неадекватность Путина показали всему миру за российские средства и благодаря Карлсону. Глава Кремля сообщил всем, что отрицает существование Украины, что ее будто создали австро-венгры, что хочет уничтожить Киев", – сказал блогер.
Это то, что услышали люди на Западе, которые, вероятно, чего-то до сих пор не понимали, не слышали и в чем-то сомневались. Если в ближайшие дни Конгресс США согласует военную помощь Украине, в этом будет немалый вклад интервью Карлсона с Путиным.
Бред о НАТО
С одной стороны, российский президент заявил, что НАТО 5 раз обмануло Россию, потому что обещало "не расширяться". С другой – Путин сказал, что, когда он просил расширить Альянс и взять в состав Москву, им отказали. Теоретически Россия могла бы войти в НАТО, но для этого нужны соблюдать определенные условия:
- правил демократической страны. Господство закона, власть, которая меняется, свободные СМИ и прочее;
- стандартов Североатлантического альянса. Российская армия вряд ли готова меняться, а путинский режим проводить честные выборы.
Они постоянно пытаются "передернуть карты" и рассказывают, что "мы хотели в НАТО, а нам сказали: "Встаньте в очередь за Албанией"". А почему нет? Чем вы лучше Албании? Не понятно. Нужно дальше наблюдать за риторикой Карлсона. Приехав, он понял, что Путин "х**ло", что это бред сивой кобылы,
– резюмировал Запорожский.
Чушь об Украине
Владимир Путин противоречил самому себе: начал говорить об истории Украины с 862 года, потом утверждал, что ее создали Иосиф Сталин и австро-венгры, название придумали поляки, а территорию нашего государства придумал Владимир Ленин в 20 веке.
Также кремлевский глава оправдал действия нацистов, заявив, что несговорчивость поляков относительно принадлежности Гданьска заставила Адольфа Гитлера начать войну с Польши в 1939 году. Будто бы эта часть была отдана Польше и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер просил поляков отдать мирно – они отказались.
Он абсолютно сделал "по Фрейду" ассоциацию со своей "скрепной" бандой, которая пыталась добровольно получить от Украины одобрение о предоставлении Крыма и Донбасса и тогда вроде бы не будет войны,
– отметил Сергей Запорожский.
Что еще Путин заявил во время интервью с Карлсоном
- Путин утверждал, что НАТО должно "признать контроль России" над оккупированными украинскими территориями. Россия готова договариваться с Западом по этому поводу.
- Глава Кремля в очередной раз обвинил Украину в "пропаганде нацизма" и заявил, что Россия не отказалась от "денацификации" Украины. Также заявил, что именно наше государство "начало войну" в 2022 году.
- Диктатор обвинил США в том, что Украина в 2022 году якобы отказалась от дальнейших переговоров с Россией, а еще заявил о якобы причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".
- Путин уверяет, что у России якобы нет никаких территориальных претензий к странам Балтии, Польше и другим европейским странам.
- Также российский президент отверг информацию о том, что обещал венгерскому премьеру Виктору Орбану часть украинских территорий – однако заявил, что "венгры Украины хотят домой, в Венгрию".