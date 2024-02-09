Пока на родине российского диктатора просят привлечь его к ответственности за оправдание нацизма, в Варшаве говорят, что привыкли к паранойе главы Кремля.

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"Была несговорчивой"

Итак, Путин в очередной раз выдал циничное заявление. Он отметил, что, мол, в 1939 году поляки не "оставили" Гитлеру никакого другого выбора, как на них напасть.

По словам россиянина, "поляки заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну".

Также Путин отметил, что война началась с Польши потому, что она "была несговорчивой". Мол, Гитлер мирно просил поляков отдать им Данцигский коридор, который Германия потеряла после проигрыша в Первой мировой войне. Однако поляки отказались этого делать.

Но мы все прекрасно понимаем, что такими заявлениями Путин пытается оправдать свое нападение на Украину, которая тоже "якобы оказалась неподатливой" и "заставила" напасть на себя.

Удивляют не слова Путина, а совсем другое

В Варшаве оказались совсем не шокированными словами российского диктатора, поскольку уже привыкли слышать от него болезненные заявления.

К тому же Путин не впервые обвиняет Польшу в начале Второй мировой войны. Министр иностранных дел Радослав Сикорский добавил, что его страна уже привыкла к "параноидальным" оправданиям Путина своего нападения на Украину.

Однако поляков шокирует тот факт, что на этот раз путининский бред позволяет транслировать американский журналист.

На Путина "накатали" заявление в следственный комитет

Оппозиционный политик Сергей Антонов из объединения "Комитет-2024" обратился в Следственный комитет с требованием привлечь Владимира Путина к ответственности по статье о "реабилитации нацизма" после его высказываний о Второй мировой войне в интервью Карлсону.

По мнению автора заявления, в словах Путина содержится "отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрения преступлений, установленных указанным приговором".

Известно, что Следственный комитет зарегистрировал заявление Антонова.

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