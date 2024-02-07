ЕС может ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона, который посетил Москву и взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявила заместитель главы крупнейшей группы в Европарламенте ЕНП Раса Юкнявичене, сообщает корреспондентка 24 Канала с пленарного заседания ЕП в Страсбурге.

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По словам Юкнявичене, ввести санкции против Карлсона было бы уместно, поскольку его деятельность не отличается от российских пропагандистов.

Это очень логично, потому что если санкции касаются таких людей, как Соловьев, других рупоров Кремля, так называемых журналистов, то почему бы не ввести санкции против Такера Карлсона? Он такой же, он делает то же, что делает Маргарита Симоньян, или Владимир Соловьев, или Киселев,

– сказала европарламентарий.

Корреспондентка 24 Канала поинтересовалась у Юкнявичене, должен ли ЕС ограничить разрешение на въезд для Карлсона.

Почему бы и нет? Мы должны серьезнее подумать об этом и послать очень четкое сообщение другим, тем, кто будет, кто будет действовать таким же образом.

– сказала евродепутат.

Отметим, что предложить ввести санкции должна Еврокомиссия и после этого передать предложение на рассмотрение Совета ЕС. Если все государства-члены Евросоюза согласятся, то санкции начнут действовать.

Справка: Такер Карлсон – пророссийский американский журналист, активно продвигающий нарративы Кремля. В частности, он распространял басни оккупантов об "американских лабораториях" в Украине и обвинял Киев в разрушении Каховской ГЭС.

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