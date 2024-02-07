Она подтвердила, что является агентом, но добавила, что считает себя "агентом мира". Об этом передает корреспондентка 24 Канала в Страсбурге.

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Евродепутат заявила, что она "агент мира"

После того, как опубликовали журналистское расследование о том, что Жданок годами работала на ФСБ, в Европарламенте провели дебаты о влиянии России на демократические процессы в Евросоюзе. Сама Жданок отвергает обвинения.

Да, я агент, агент мира, агент Европы без фашизма, агент прав меньшинств, агент объединенной Европы от Лиссабона до Урала,

– сказала евродепутат.

Она добавила, что Евросоюз не сможет "решить конфликт вокруг Украины, если будет работать против России".

Евродепутаты призывают провести надлежащее расследование

Вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас во время дебатов отметил, что с февраля 2022 года в ЕС наблюдают волну дезинформации, которую Россия использует, как оружие в своей агрессивной войне против Украины, искажая факты, публикуя фальшивые нарративы и пытаясь воспользоваться усталостью от войны.

Я считаю, что обязанность этой палаты – расследовать, кто еще, что и при каких условиях делал, чтобы играть в игру Москвы,

– заявил он, назвав обвинения в адрес Жданок "глубоко тревожными".

Кроме этого, литовский евродепутат Андрюс Кубилюс заявил, что вмешательство России в демократические процессы ЕС являются "уникальными" с точки зори угроз и опасностей, которые они представляют для евроинститутов. По его словам, "Рашагейт" гораздо опаснее, чем скандал с Катаргейтом.

Кубилюс выразил желание, чтобы Европарламент подготовил специальный информационный документ вроде "Книги позора Европы" со всеми данными о случаях российского вмешательства в демократические процессы в странах-членах ЕС, которые были обнаружены журналистами-расследователями в странах-членах ЕС. Также он отметил, что такой отчет должен быть опубликован до европейских выборов.

Осуждение агентов влияния

Евродепутат Раса Юкнявичене осудила Татьяну Жданок и назвала ее "представителем Кремля" и "пережитком русификации", а не латвийской евродепутаткой. Она призывает коллег рассматривать этот случай "как системное выражение долгосрочной политики Кремля, реализуемой на протяжении многих лет".

На этой трибуне регулярно выступает не только Жданок, но и другие агенты влияния, которые регулярно берут слово здесь, на этой трибуне. Они часто посещали оккупированные территории Украины, но никогда не были осуждены за это. Для усиления влияния Кремля используются не только политические площадки, но и бизнес, культура, медиа, даже церковь,

– подчеркнула Юкнявичене.

Что известно о евродепутате, которая работала на Россию

Российская ФСБ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок. Расследователи утверждают, что она сотрудничала с ними по меньшей мере с 2004 года.

Они заявляют, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года, а также просила у них деньги на проведение мероприятий.

Известно, что женщина с 2005 года переписывалась со своим куратором – сотрудником управления ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрием Гладеем.

Из писем можно сделать вывод, что Жданок достаточно регулярно встречалась с Гладеем в Европе и в Москве, хотя цель и характер их личных разговоров никогда не упоминались в переписке.

Сама же Татьяна Жданок отрицает свое сотрудничество с российскими спецслужбами. Также она отметила, что взлом электронных писем является незаконным.

В Европарламенте также отреагировали на обвинения в отношении евродепутата в ее связях с ФСБ. Так, представитель председателя Европарламента Юрий Ласс рассказал, что Роберта Метсола передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. По его словам, это означает, что в Европейском парламенте начато расследование.