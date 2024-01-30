Заявление об этом инциденте сделал официальный представитель главы Европарламента Юрий Ласс. По его словам, президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что "очень серьезно относится" к обвинениям в адрес Жданок.
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В Европарламенте прокомментировали обвинения в отношении депутата
Как отметил Юрий Ласс, Роберта Метсола передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения.
Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование,
– отметил Ласс.
В частности, Метсола вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции глав, которое состоится 31 января.
Как отреагировали в пресс-службе Европарламента
Представители ответили журналистам, что не будут комментировать обвинения в отношении Жданок. Впрочем, они отметили, что об этом уже ранее сообщали в Латвии.
Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента – 24 Канал) относительно независимости мандата и этики, и все члены Европарламента несут ответственность перед избирателями,
– отметили в пресс-службе.
В то же время, нарушение кодекса поведения может привести к введению санкций со стороны председателя Европарламента. Обычно об этом объявляют на пленарном заседании.
В частности, решение о снятии евро депутата с должности принимают компетентные органы в его стране.
Что известно об обвинениях в отношении Жданок: основное
- Ранее СМИ сообщали, что Российская Федеральная служба безопасности завербовала евро депутатку из Латвии Татьяну Жданок. Расследователи утверждают, что она сотрудничала с ними по меньшей мере с 2004 года. Депутат представляет партию "Русский союз Латвии". Об этом говорится в расследовании Re: Baltica The Insider Delfi.ee и Expressen.
- Расследователи заявили что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий. С 2005 года она переписывалась со своим куратором – сотрудником управления ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрием Гладеем.
- Помимо этого Служба внутренней безопасности Эстонии ("Капо") в своем публичном отчете заявила, что Европейский российский альянс, членом которого является Жданок, это прикрытие ФСБ, создание которого было "подготовлено в Санкт-Петербурге и представлено как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ".
- Сама Татьяна Жданок отрицает сотрудничество с ФСБ. Она также заявила, что взлом электронных писем является незаконным.