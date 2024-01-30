Заяву про цей інцидент зробив офіційний представник голови Європарламенту Юрій Ласс. За його словами, президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень на адресу Жданок.
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У Європарламенті прокоментували звинувачення щодо депутатки
Як зазначив Юрій Ласс, Роберта Метсола передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.
Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування,
– зауважив Ласс.
Зокрема, Метсола винесе це питання на обговорення на конференції голів, яка выдбудеться 31 січня.
Як відреагували у пресслужбі Європарламенту
Представники відповіли журналістам, що не коментуватимуть звинувачення стосовно Жданок. Втім, вони зазначили, що про це вже раніше повідомляли в Латвії.
Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту – 24 Канал) щодо незалежності мандата та етики, і всі члени Європарламенту несуть відповідальність перед виборцям
– наголосили у пресслужбі.
Водночас порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту. Зазвичай про це оголошують на пленарному засіданні.
Зокрема, рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.
Що відомо про обвинувачення стосовно Жданок: основне
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Російська Федеральна служба безпеки завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок. Розслідувачі стверджують, що вона співпрацювала з ними щонайменше з 2004 року. Депутатка представляє партію "Русский союз Латвії". Про це мовиться в розслідуванні Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee та Expressen.
- Розслідувачі заявили, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів. З 2005 року вона листувалася зі своїм куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрієм Гладеєм.
- Крім цього, Служба внутрішньої безпеки Естонії ("КаПо") у своєму публічному звіті заявила, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок – це прикриття ФСБ, створення якого було "підготовлено в Санкт-Петербурзі та подано як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ".
- Сама Тетяна Жданок заперечує співпрацю з ФСБ. Вона також заявила, що злам електронних листів є незаконним.