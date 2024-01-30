Заяву про цей інцидент зробив офіційний представник голови Європарламенту Юрій Ласс. За його словами, президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень на адресу Жданок.

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У Європарламенті прокоментували звинувачення щодо депутатки

Як зазначив Юрій Ласс, Роберта Метсола передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.

Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування,

– зауважив Ласс.

Зокрема, Метсола винесе це питання на обговорення на конференції голів, яка выдбудеться 31 січня.

Довідка. Конференція голів – це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами.

Як відреагували у пресслужбі Європарламенту

Представники відповіли журналістам, що не коментуватимуть звинувачення стосовно Жданок. Втім, вони зазначили, що про це вже раніше повідомляли в Латвії.

Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту – 24 Канал) щодо незалежності мандата та етики, і всі члени Європарламенту несуть відповідальність перед виборцям

– наголосили у пресслужбі.

Водночас порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту. Зазвичай про це оголошують на пленарному засіданні.

Зокрема, рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

Що відомо про обвинувачення стосовно Жданок: основне