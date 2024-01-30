Про це 24 Каналу заявив політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що протягом 10 років Москва працювала над тим, аби зруйнувати солідарність ЄС. Кремль застосовував різні методи.

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"Один з методів був – сирійська війна. Плюс перевороти в Африці, де вони сформували потоки біженців в Європу. Щоби Європа захлинулася ними. Так і сталося, вони там не змогли поділити квоти", – сказав Осипенко.

Кремль готувався

До того ж Росія розгортала свої пропагандистські інструменти – запускала у Європі російські медіа. Тобто так країна-агресорка підготувала ґрунт для приходу крайніх лівих та крайніх правих.

Це довготривала стратегія Кремля – зсередини змінити порядок денний Європейського Союзу, збільшити рейтинги крайніх правих, крайніх лівих,

– наголосив політолог-міжнародник.

Завдання максимум для Кремля – завести їх у Європарламент. А також, аби прем'єр Угорщини Віктор Орбан долучився до консерваторів й очолив рух країніх правих і країніх лівих.

"Тобто сказав: "Ні, нам не потрібна війна, нумо будувати єдину систему безпеки, будемо жити в мирі. Припиняємо війну". Він може очолити взагалі рух в Європарламенті й змінити порядок денний зсередини. От його стратегічна мета", – сказав Руслан Осипенко.

Кремль до повномасштабної війни проти України мав свій план. Російські пропагандисти пропонували розділити Україну і хотіли забрати собі Лівобережжя. А інші країни, мовляв, якщо мають претензії, можуть "забрати землі собі". Такий план Росія оголошувала відкрито.

"Нічого не змінилося. Вони діють в стратегічному плані саме для реалізації цієї мети", – наголосив політолог-міжнародник.

Цинічні заяви політиків Угорщини та Румунії