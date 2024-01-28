Ці абсурдні закиди він озвучив під час виступу на річній партійній конференції в Будапешті. Від нього прозвучали ще й інші абсурдні тези, як от що війну в Україні спричинив тиск "міжнародних фінансистів".
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Ба більше, Тороцкоі висловився саме про війну, яка "зруйнує Європу та відправить економіку континенту на дно".
Маячня політика вийшла за межі
Угорський політик не посоромився поділитися думками, які радше нагадують "теорію змови" та заявив, що "Україну купив BlackRock" – найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні 10 трильйонів доларів.
Водночас Тороцкої додав, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні: негайне припинення вогню, мир і врегулювання за допомогою переговорів.
Утім, далі він зазначив, що якщо Україна втратить державність, то Mi Hazank, як "єдина сторона в Угорщині", претендуватиме на Закарпаття.
Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія,
– заявив Тороцкоі.
Що відомо про скандального політика
- Це не перші абсурдні заяви з боку лідера Mi Hazank та посягання на Закарпатську область.
- Ще минулого року він говорив про необхідність запобігти початку нової світової війни. Знову ж таки заявляв, що Україну продали іноземним інвесторам, та виступав проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, бо це нібито збільшить шанси на війну з Росією.
- Тороцкоі у 2006 році організував антисловацьку демонстрацію в Будапешті, де були спалені словацькі державні символи. Тоді ж Тороцкоі вислали зі Словаччини на 5 років, після того, як він хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині, але її заборонила словацька поліція.
- Уже у 2022 році напередодні у День незалежності Польщі Ласло Тороцкаі у соцмережі розмістив фото, зроблене після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк і угорець тиснуть одне одному руку на кордоні. Депутат заявив, що бажає Польщі знову мати з Угорщиною спільний кордон.
- Після чого користувачі поцікавилися у нього, чи є він прихильником російської агресії проти України, метою якої є теж загарбання чужої території. Депутат нічого не відповів.