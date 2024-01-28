Эти абсурдные упреки он озвучил во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште. Он заявил и другие абсурдные тезисы, как вот, что войну в Украине вызвало давление “международных финансистов”.

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Более того, Тороцкаи высказался именно о войне, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента ко дну".

Бред политика вышел за пределы

Венгерский политик не постеснялся поделиться мнениями, которые скорее напоминают "теорию заговора" и заявил, что "Украину купил BlackRock"– крупнейший в мире инвестиционный фонд, который имеет в своем распоряжении 10 триллионов долларов.

При этом Тороцкаи добавил, что его партия выступает за прекращение конфликта в Украине: немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путём переговоров.

Впрочем, далее отметил, что если Украина потеряет государственность, то Mi Hazank, как "единственная сторона в Венгрии", будет претендовать на Закарпатье.

Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единая парламентская партия,

– заявил Тороцкаи.

Что известно о скандальном политике