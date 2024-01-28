Эти абсурдные упреки он озвучил во время выступления на годовой партийной конференции в Будапеште. Он заявил и другие абсурдные тезисы, как вот, что войну в Украине вызвало давление “международных финансистов”.
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Более того, Тороцкаи высказался именно о войне, которая "разрушит Европу и отправит экономику континента ко дну".
Бред политика вышел за пределы
Венгерский политик не постеснялся поделиться мнениями, которые скорее напоминают "теорию заговора" и заявил, что "Украину купил BlackRock"– крупнейший в мире инвестиционный фонд, который имеет в своем распоряжении 10 триллионов долларов.
При этом Тороцкаи добавил, что его партия выступает за прекращение конфликта в Украине: немедленное прекращение огня, мир и урегулирование путём переговоров.
Впрочем, далее отметил, что если Украина потеряет государственность, то Mi Hazank, как "единственная сторона в Венгрии", будет претендовать на Закарпатье.
Если государственность Украины прекратит свое существование в результате войны, Mi Hazank будет претендовать на Закарпатье как единая парламентская партия,
– заявил Тороцкаи.
Что известно о скандальном политике
- Это не первые абсурдные заявления со стороны лидера Mi hazank и посягательства на Закарпатскую область.
- Еще в прошлом году он говорил о необходимости предотвратить начало новой мировой войны. Опять же заявлял, что Украину продали иностранным инвесторам, и выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, потому что это якобы увеличит шансы на войну с Россией.
- Тороцкаи в 2006 году организовал антисловацкую демонстрацию в Будапеште, где были сожжены словацкие государственные символы. Тогда же Тороцкаи выслали из Словакии на 5 лет, после того, как он хотел организовать акцию протеста против этнических инцидентов в Словакии, но ее запретила словацкая полиция.
- Уже в 2022 году в День независимости Польши Ласло Тороцкаи в соцсети разместил фото, сделанное после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр пожимают друг другу руку на границе. Депутат заявил, что желает Польше снова иметь с Венгрией общую границу.
- После чего пользователи поинтересовались у него, является ли он сторонником российской агрессии против Украины, целью которой является тоже захват чужой территории. Депутат ничего не ответил.