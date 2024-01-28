Тарзіу також сказав, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, яке може припинитися одразу після можливої анексії території України. Водночас він готовий шукати шляхи відновлення відносин з Росією.
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Румунський ультраправий політ зробив нову заяву щодо України
Під час своєї промови у Яссах Тарзіу заявив, що хоче відновити відносини із Росією, якщо Москва того захоче.
Я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією, я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього,
– наголосив він.
Крім того, лідер партії "Альянс за союз Румунії" зауважив, що, мовляв, його країна "розчавлена між двома імперіями, які порушують наш суверенітет". Мовиться саме про НАТО та Росію.
"НАТО, для приєднання до якого Румунія доклала величезних зусиль – саме для того, щоб захистити нас від росіян, які вже "вторглися до нас 12 разів" – є лише однією з тих імперій, із яким нам доводиться мати справу, щоб забрати шматки України", – цинічно сказав він.
Водночас у виданні News Week розкритикували нещодавню заяву політика через те, що вона може зробити румунів беззахисними перед військовими амбіціями Росії.
Румунія допомагає Україні у боротьбі проти Росії
- Румунія є однією з країн, що надасть Україні безпекові гарантії та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави. Зокрема, наші дві країни готуються підписати двосторонню угоду щодо гарантій безпеки.
- Крім того, Румунія, з допомогою ЄС, розширить власні порти, щоб допомогти експортувати українське зерно морським шляхом. Такі дії мають спростити торгівлю України й відповідають цілям плану дій ЄС "Шляхи солідарності".
- Ба більше, Румунія хоче відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни з Росією. За словами прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку, країна має для цього усі необхідні умови.