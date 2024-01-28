Тарзиу также сказал, что готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, которое может прекратиться сразу же после возможной аннексии территории Украины. В то же время, он готов искать пути восстановления отношений с Россией.

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Во время своей речи в Яссах Тарзиу заявил, что хочет возобновить отношения с Россией, если Москва этого захочет.

Я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать. Но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого,

– подчеркнул он.

Кроме того, лидер партии "Альянс за союз Румынии" заметил, что, мол, его страна "раздавлена между двумя империями, которые нарушают наш суверенитет". Речь идет именно о НАТО и России.

"НАТО, для присоединения к которому Румыния приложила огромные усилия. Именно для того, чтобы защитить нас от россиян, которые уже "вторглись к нам 12 раз" – является только одной из тех империй, с какими нам приходится иметь дело, чтобы забрать куски Украины", – цинично сказал он.

В то же время в издании News Week раскритиковали недавнее заявление политика из-за того, что она может сделать румын беззащитными перед военными амбициями России.

Обратите внимание! Партия Клаудиу Тарзиу регулярно выражает антиукраинские заявления и выступает за сближение с Россией. Да, В первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер партии заявил о "готовности присоединиться к россиянам". В то же время, позиция Тарзиу не отражает официальной позиции Румынии по отношению к нашему государству., а румынская сторона продолжает оказывать необходимую поддержку Украине.

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