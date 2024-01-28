Тарзиу также сказал, что готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, которое может прекратиться сразу же после возможной аннексии территории Украины. В то же время, он готов искать пути восстановления отношений с Россией.
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Во время своей речи в Яссах Тарзиу заявил, что хочет возобновить отношения с Россией, если Москва этого захочет.
Я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать. Но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого,
– подчеркнул он.
Кроме того, лидер партии "Альянс за союз Румынии" заметил, что, мол, его страна "раздавлена между двумя империями, которые нарушают наш суверенитет". Речь идет именно о НАТО и России.
"НАТО, для присоединения к которому Румыния приложила огромные усилия. Именно для того, чтобы защитить нас от россиян, которые уже "вторглись к нам 12 раз" – является только одной из тех империй, с какими нам приходится иметь дело, чтобы забрать куски Украины", – цинично сказал он.
В то же время в издании News Week раскритиковали недавнее заявление политика из-за того, что она может сделать румын беззащитными перед военными амбициями России.
Румыния помогает Украине в борьбе против России
- Румыния является одной из стран, что предоставит Украине гарантии безопасности и в очередной раз подтвердила непоколебимую поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства. В частности, наши две страны готовятся подписать двустороннее соглашение по гарантиям безопасности.
- Кроме того, Румыния, с помощью ЕС, расширит собственные порты, чтобы помочь экспортировать украинское зерно по морскому пути. Такие действия должны упростить торговлю Украины и отвечают целям плана действий ЕС "Пути солидарности".
- Более того, Румыния хочет отыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны с Россией. По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, страна имеет для этого все необходимые условия.