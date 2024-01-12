Зачем Румынии расширять порты
Сейчас Румыния планирует предоставлять гранты до 10 миллионов евро логистическим компаниям, работающим в румынских портах, расположенных на восточной границе ЕС, Дунай-Черное море и других местах.
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Эта помощь направлена на инвестиции в дополнительные погрузочно-разгрузочные и складские мощности для обработки товаров, изменивших свои торговые маршруты из-за войны России против Украины. Такие действия должны упростить торговлю Украины и отвечают целям плана действий ЕС "Пути солидарности".
Экспорт украинского зерна в Румынию
Румыния остается важным маршрутом для украинского зерна и других товаров, а также своим коридором Киева до Черного моря. Правительство Румынии планирует удвоить объем транспортировки украинского зерна через порт Констанца до 4 миллионов тонн.
В 2023 году через этот порт было экспортировано около 2,7 миллиона тонн украинского зерна.