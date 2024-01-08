В какие страны экспортируют украинское зерно

Замминистра инфраструктуры Юрий Васьков сообщил, что вновь судоходный коридор в Черном море активно используется. Благодаря ему было экспортировано 15 миллионов грузов.

Читайте также Цена войны: из-за российского вторжения Украина потеряла треть ВВП

Юрий Васьков Заместитель министра инфраструктуры По итогам работы украинского зернового коридора 27 стран мира получили нашу продукцию. На сегодняшний день это почти 15 миллионов тонн, которые вывезли 469 судов. К примеру, 33% грузов шли в Китай, 11% – в Египет, 4% – Индонезию и 2% в Турцию.

Следует понимать, что ситуация с экспортом осложнилась в августе прошлого года. В это время Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы. Украина, в свою очередь, определила временный коридор для экспорта.

Сначала вышли суда, заблокированные в портах Одессы из-за войны и не подпадавшие под действие зерновой инициативы, а в середине сентября в Черноморский порт зашли первые суда под загрузку украинским зерном. После этого еще больше грузо- и судовладельцев подтвердили свою готовность работать, потому что убедились в работоспособности украинского коридора,

– подчеркивает Васьков

Васьков отмечает, что до полномасштабного вторжения через морские порты транспортировалось близко 80% агропродукции. При этом через этот путь происходило близко 60% от общего товарооборота

Замминистра рассказал, что скоро инспекторы Международной морской организации должны провести проверку новых морских коридоров. Предметом ревизии будет то, использует ли Украина эти порты исключительно как путь перевозки гражданских (коммерческих) грузов.