Навіщо Румунії розширювати порти

Зараз Румунія планує надавати гранти до 10 мільйонів євро логістичним компаніям, які працюють у румунських портах, розташованих на східному кордоні ЄС, каналі Дунай – Чорне море та інших місцях.

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Ця допомога спрямована на інвестиції у додаткові вантажно-розвантажувальні та складські потужності для обробки товарів, які змінили свої торгові маршрути через війну Росії проти України. Такі дії мають спростити торгівлю України й відповідають цілям плану дій ЄС "Шляхи солідарності".

Зауважте! Програма з бюджетом 126 мільйонів євро буде діяти до кінця 2024 року і допоможе Румунії зменшити блокаду в портах, яка виникла через збільшену кількість товарів, що прибувають до портів на узбережжі Дунаю та Чорного моря.

Експорт українського зерна в Румунію

Румунія залишається важливим маршрутом для українського зерна та інших товарів, а також власним коридором Києва до Чорного моря. Уряд Румунії планує подвоїти обсяг транспортування українського зерна через порт Констанца до 4 мільйонів тонн.

У 2023 році через цей порт було експортовано близько 2,7 мільйона тонн українського зерна.

Нагадаємо! В жовтні 2023 року Україна та Румунія домовилися про врегулювання зернового питання та імпорт чотирьох видів агропродукції. Зокрема, країна імпортує пшеницю, кукурудзу, соняшники та сою.