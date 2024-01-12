Навіщо Румунії розширювати порти
Зараз Румунія планує надавати гранти до 10 мільйонів євро логістичним компаніям, які працюють у румунських портах, розташованих на східному кордоні ЄС, каналі Дунай – Чорне море та інших місцях.
Читайте також Понад 40% української експортної продукції отримали дві країни: про які держави йдеться
Ця допомога спрямована на інвестиції у додаткові вантажно-розвантажувальні та складські потужності для обробки товарів, які змінили свої торгові маршрути через війну Росії проти України. Такі дії мають спростити торгівлю України й відповідають цілям плану дій ЄС "Шляхи солідарності".
Експорт українського зерна в Румунію
Румунія залишається важливим маршрутом для українського зерна та інших товарів, а також власним коридором Києва до Чорного моря. Уряд Румунії планує подвоїти обсяг транспортування українського зерна через порт Констанца до 4 мільйонів тонн.
У 2023 році через цей порт було експортовано близько 2,7 мільйона тонн українського зерна.