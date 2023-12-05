Румунія запропонувала свою допомогу
За словами прем'єр-міністра Румунії, країна має безліч умов для того, щоб допомогти Україні відновитися. До них належать:
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- безпека;
- географічна близькість;
- морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення.
Саме ці можливості можуть зацікавити американські компанії, які виявлять намір допомагати Україні після війни. Чолаку також наголосив, що його країна підтримуватиме свого сусіда у відновленні стільки, скільки це буде потрібно.
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив вдячність румунському прем'єру за співпрацю у Чорному морі та підтримку України.
Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий,
– сказав він.