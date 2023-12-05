Румунія запропонувала свою допомогу

За словами прем'єр-міністра Румунії, країна має безліч умов для того, щоб допомогти Україні відновитися. До них належать:

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безпека;

географічна близькість;

морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення.

Саме ці можливості можуть зацікавити американські компанії, які виявлять намір допомагати Україні після війни. Чолаку також наголосив, що його країна підтримуватиме свого сусіда у відновленні стільки, скільки це буде потрібно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив вдячність румунському прем'єру за співпрацю у Чорному морі та підтримку України.

Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий,

– сказав він.

Нагадаємо! Не так давно Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Він дозволяє збільшити оборонні виробничі потужності та розширити виробництво боєприпасів шляхом співпраці.