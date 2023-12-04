Швейцарія заморозила російські активи

Ще минулого року уряд країни заблокував 7,5 мільярда франків після приєднання до санкцій ЄС. Тож зростання у 2023 році не дуже суттєве.

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Також у державному секретаріаті з економічних питань повідомили, що сума у 7,7 мільярда франків може бути не фінальною і є лише останньою оцінкою. Тож цілком ймовірно, що вона може змінитися.

Точну цифру нині важко назвати, тому що у підсанкційному списку постійно додаються або вилучаються нові особи. Ситуацію також ускладнюють судові процеси щодо заморожування або розблокування інших активів.

Зверніть увагу! Швейцарським фінансовим організаціям заборонено приймати вклади від російських фізичних та юридичних осіб на суму понад 100 тисяч франків.

Фінляндія збільшить допомогу Україні

Уряд Фінляндії хоче збільшити максимальну суму дозволу на закупівлю військової техніки для Збройних Сил країни на період з 2024 до 2028 року – на 95,7 мільйона євро. е повинно покрити вартість техніки, яку країна відправила Україні.

Також заплановано збільшити капітал Finnfund, аби надати на 25 мільйонів євро більше інвестицій та кредитів для України.

Парламент може надати згоду компенсувати урядовим структурам за експортними гарантіями суму 50 мільйонів євро. Їх надали для просування експорту та інвестицій в Україну.