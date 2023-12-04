Швейцария заморозила российские активы

Еще в прошлом году правительство страны заблокировало 7,5 миллиарда франков после присоединения к санкциям ЕС. Так что рост в 2023 году не очень существенный.

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Также в государственном секретариате по экономическим вопросам сообщили, что сумма 7,7 миллиарда франков может быть не финальной и является лишь последней оценкой. Так что вполне вероятно, что она может измениться.

Точную цифру сейчас трудно назвать, потому что в подсанкционном списке постоянно добавляются или изымаются новые лица. Ситуацию также усложняют судебные процессы по замораживанию или разблокированию других активов.

Обратите внимание! Швейцарским финансовым организациям запрещено принимать вклады от российских физических и юридических лиц на сумму более 100 тысяч франков.

Финляндия увеличит помощь Украине

Правительство Финляндии хочет увеличить максимальную сумму разрешения на закупку военной техники для Вооруженных Сил страны на период с 2024 по 2028 год – на 95,7 миллиона евро. Єто должно покрыть стоимость техники, которую страна отправила Украине.

Также планируется увеличить капитал Finnfund, чтобы предоставить на 25 миллионов евро больше инвестиций и кредитов для Украины.

Парламент может дать согласие компенсировать правительственным структурам по экспортным гарантиям сумму 50 миллионов евро. Их предоставили для продвижения экспорта и инвестиций в Украину.