Франция недовольна украинским сахаром

Объемы экспорта украинского сахара в сезон 2023 – 2024 могут вдвое вырасти по сравнению с предыдущим годом и в десятки превысить средний показатель за последние 5 лет – 21,5 тысячи тонн. По прогнозам конфедерации, в этом году масштабы могут достичь – 700 – 800 тысяч тонн.

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Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии по управлению поступлением сахара в будущем,

– заявили в группе производителей CGB.

С начала октября 2022 года Украина успела экспортировать 427 тысяч тонн, тогда как показатель с сентября 2023 составляет – 25 тысяч тонн.

Такой экспортной активности могли способствовать следующие условия:

Украина сохранила запасы сахара еще с сезона 2022 – 2023;

высокие мировые цены на сахар в течение всего сезона;

запрет экспорта сахара, который длился с 5 июня по 15 сентября этого года.

Несмотря на рост экспорта сахара, цены на него остаются высокими из-за общего дефицита. Сейчас стоимость белого сахара превышает 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за 10 лет.