Франція не задоволена українським цукром

Обсяги експорту українського цукру у сезон 2023 – 2024 можуть вдвічі зрости порівняно з попереднім роком та в десятки перевищити середній показник за останніх 5 років – 21,5 тисячі тонн. За прогнозами конфедерації, цього року масштаби можуть сягнути – 700 – 800 тисяч тонн.

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Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому,

– заявили у групі виробників CGB.

З початку жовтня 2022 року Україна встигла експортувати 427 тисяч тонн, тоді як показник з вересня 2023 року становить – 25 тисяч тонн.

Такій експортній активності могли посприяти такі умови:

Україна зберегла запаси цукру ще із сезону 2022 – 2023;

високі світові ціни на цукор протягом усього сезону;

заборона експорту цукру, яка тривала з 5 червня по 15 вересня цього року.

Попри зростання експорту цукру, ціни на нього залишаються високими через загальний дефіцит. Нині вартість білого цукру перевищує 800 євро за тонну, що є найвищим показником за 10 років.