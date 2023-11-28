Хто замінить Росію на ринку газу Європи

Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Андрій Коблолєв розповів у інтерв'ю для 24 Каналу, чому росіяни можуть втратити остаточний вплив на ринок газу.

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Андрій Коблолєв Колишній очільник НАК "Нафтогаз" На мою думку, якщо росіяни не повернуться на газовий ринок ще 2 – 3 роки, вони його втратять повністю і принаймні на перспективу нашого з вами життя.

На думку Коблолєва, найбільше потенціалу замінити Росію на газових ринках, мають країни, які раніше були у складі СРСР. До таких належать:

Азербайджан;

Туркменістан;

Узбекистан.

Саме там знаходиться Каспійський газопровід і "росіяни кістками лягають, щоб цього не сталося". Проте рано чи пізно, це все ж станеться.

На другому місці за потенціалом знаходиться Північна Африка, яка вже досить активно торгує газом з Європою. Проте є перспектива для збільшення обсягів експорту ресурсу.

Також енергетик розповів, що нові поклади газу можна знайти в Середземному морі біля Ізраїлю, що робить її потенційним конкурентом Росії. Нині відомо про родовище Левіафан, яке наразі знаходиться в розробці.