Об этом 24 Каналу заявил политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что в течение 10 лет Москва работала над тем, чтобы разрушить солидарность ЕС. Кремль применял разные методы.

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"Один из методов был – сирийская война. Плюс перевороты в Африке, где они сформировали потоки беженцев в Европу. Чтобы Европа захлебнулась ими. Так и произошло, они там не смогли поделить квоты", – сказал Осипенко.

Кремль готовился

К тому же Россия развертывала свои пропагандистские инструменты – запускала в Европе российские медиа. То есть так страна-агрессор подготовила почву для прихода крайне левых и крайне правых.

Это долговременная стратегия Кремля – изнутри изменить повестку дня Европейского Союза, увеличить рейтинги крайне правых, крайне левых,

– подчеркнул политолог-международник.

Задание максимум для Кремля – завести их в Европарламент. А также, чтобы премьер Венгрии Виктор Орбан присоединился к консерваторам и возглавил движение крайне правых и крайне левых.

"То есть сказал: "Нет, нам не нужна война, давайте строить единую систему безопасности, будем жить в мире. Прекращаем войну". Он может возглавить вообще движение в Европарламенте и изменить повестку дня изнутри. Вот его стратегическая цель", – сказал Руслан Осипенко.

Кремль до полномасштабной войны против Украины имел свой план. Российские пропагандисты предлагали разделить Украину и хотели забрать себе Левобережье. А другие страны, мол, если имеют претензии, могут "забрать земли себе". Такой план Россия объявляла открыто.

"Ничего не изменилось. Они действуют в стратегическом плане именно для реализации этой цели", – подчеркнул политолог-международник.

Цинические заявления политиков Венгрии и Румынии