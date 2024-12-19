Диктатор розповів, що учасники війни регулярно передають йому сувеніри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Владіміра Путіна під час прямої лінії.

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Що відомо про 155-ту бригаду морської піхоти

Удачі. Перемоги. І повернення додому,

– побажав президент Росії воєнним злочинцям.

Військовослужбовці цієї бригади брали участь в окупації Київської області. Їх звинувачували у воєнних злочинах і вбивствах мирних громадян у Бучі, Гостомелі та Ірпені.

За даними ISW, цей підрозділ з 24 лютого 2022 року був фактично знищений і відновлювався 8 разів. У березні 2022 року Путін надав бригаді звання "гвардійської".

Найбільші втрати у бригаді сталися під час спроб наступу на Вугледар Донецької області України. Із початку осені 2022 року бригада втратила близько 80% своїх військових.

У серпні 2024 року бійців 155-ї бригади звинувачували в обезголовленні військовослужбовця української армії. Воєнний злочин, ймовірно, скоїли на КПП "Колотилівка" в Бєлгородській області.