Як пишуть у мережі, жорстокий воєнний злочин скоїли окупанти 155 бригади. Ймовірно, трагедія сталася поблизу контрольно-пропускного пункту "Колотилівка".

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Росіяни могли скоїти черговий воєнний злочин

Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі з'явилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського воїна. Він наголосив, що такі кадри ворог використовує для того, щоб залякати та деморалізувати українців. Втім, це тільки стверджує Україну в прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності.

Омбудсман додав, що вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо чергового злочину росіян.

Звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною,

– повідомив Лубінець.

Телеграм-канал "DeepState" пише, що на відео – окупант зі 155 окремої бригади морської піхоти. Так, аналітики повідомили, що воєнний злочин, ймовірно, скоїли на КПП "Колотилівка" в Бєлгородській області. За інформацією "DeepState", орієнтовно 12 серпня Сили оборони намагалися прорвати ворога на цій ділянці.

Раніше, 3 серпня, Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо того, що російські загарбники могли вбити українського захисника. Окупанти поширили у мережі фото, на яких показали розчленоване й обезголовлене тіло українського військового.

Щодо цього жахливого воєнного злочину Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.