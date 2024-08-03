У Офісі Генпрокурора розповіли, що 3 серпня вони почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Дивіться також Росіяни могли відрізати полоненому голову та кінцівки: Лубінець терміново звертається до ООН

Що кажуть в Офісі генпрокурора

В межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками збройних сил Росії,

– розповіли у прокуратурі.

Там пояснили, що Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу.

"Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим Росії – це зло. Зло має бути покаране", – підсумував генпрокурор Андрій Костін.

У Офісі генпрокурора запевнили, що зараз вони проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити обставини скоєння жорстокого злочину.

Важливо. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 3 серпня, що у мережі опублікували фото, на яких, ймовірно, тіло українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Через це уповноважений звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй.