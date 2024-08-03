У Офісі Генпрокурора розповіли, що 3 серпня вони почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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Що кажуть в Офісі генпрокурора
В межах розпочатого розслідування правоохоронці перевіряють інформацію, поширену в соцмережах, про вбивство українського військового та його розчленування представниками збройних сил Росії,
– розповіли у прокуратурі.
Там пояснили, що Росія послідовно повторює злочини нацистів, зухвало демонструючи повну зневагу до усіх норм цивілізованого світу.
"Цей кричущий випадок – чергове нагадування, що терористичний режим Росії – це зло. Зло має бути покаране", – підсумував генпрокурор Андрій Костін.
У Офісі генпрокурора запевнили, що зараз вони проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити обставини скоєння жорстокого злочину.