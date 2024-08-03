В Офисе Генпрокурора рассказали, что 3 августа они начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Что говорят в Офисе генпрокурора

В рамках начатого расследования правоохранители проверяют информацию, распространенную в соцсетях, об убийстве украинского военного и его расчленении представителями вооруженных сил России,

– рассказали в прокуратуре.

Там объяснили, что Россия последовательно повторяет преступления нацистов, вызывающе демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира.

"Этот вопиющий случай – очередное напоминание, что террористический режим России – это зло. Зло должно быть наказано", – подытожил генпрокурор Андрей Костин.

В Офисе генпрокурора заверили, что сейчас они проводят неотложные следственные действия, чтобы установить обстоятельства совершения жестокого преступления.

Важно. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 3 августа, что в сети опубликовали фото, на которых, вероятно, тело украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Поэтому уполномоченный обратился в Международный комитет Красного Креста и Организацию Объединенных Наций.