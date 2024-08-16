Как пишут в сети, жестокое военное преступление совершили оккупанты 155 бригады. Вероятно, трагедия произошла вблизи контрольно-пропускного пункта "Колотиловка".

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Россияне могли совершить очередное военное преступление

Дмитрий Лубинец сообщил, что в сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина. Он отметил, что такие кадры враг использует для того, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Впрочем, это только утверждает Украину в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности.

Омбудсман добавил, что уже обратился в ООН и Международный Комитет Красного Креста относительно очередного преступления россиян.

Обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной,

– сообщил Лубинец.

Телеграм-канал "DeepState" пишет, что на видео – оккупант из 155 отдельной бригады морской пехоты. Так, аналитики сообщили, что военное преступление, вероятно, совершили на КПП "Колотиловка" в Белгородской области. По информации "DeepState", ориентировочно 12 августа Силы обороны пытались прорвать врага на этом участке.

Ранее, 3 августа, Офис генпрокурора начал расследование относительно того, что российские захватчики могли убить украинского защитника. Оккупанты распространили в сети фото, на которых показали расчлененное и обезглавленное тело украинского военного.

Относительно этого ужасного военного преступления Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и Организации Объединенных Наций.