Следует понимать, что в плену россияне могут извиняться, говорить, что Путин плохой и тому подобное. А когда они не в плену, им глубоко плевать на то, что происходит. Срочники, которых захватили на Курщине, например, не смогли сообщить, поддерживают Путина или нет. Говорят, что не думали об этом.

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Пленный оккупант рассказал о военных преступлениях россиян в Авдеевке

Первый бой состоялся в Авдеевке. В целом события в городе оккупант характеризует как "захват, зачистка и закрепление".

Захватчики искали "место, где дислоцироваться", и выбрали подвал. Но там было двое местных, примерно 37 лет.

Командир с позывным "Омск" подумал, что они корректировщики. И мы их ликвидировали. Сначала поломали прикладами, били по рукам, по ногам, минут 20. Потом нашли веревки и повесили,

– вполне спокойно рассказывает оккупант.

Далее он сообщил, что в другом подвале, "ища укрытие от минометов", увидели женщину с двумя детьми, 11 и 13 лет. Россияне расспросили, почему они не уехали, оказалось, что им некуда ехать. Тот же "Омск" приказал заклеить всем гражданским рты скотчем.

Враги насиловали женщину и девочек два часа. Потом поставили у стенки и расстреляли. Это тоже произошло под Авдеевкой.

То же самое произошло и в других подвалах с другими женщинами. И с мальчиками.

Обыденность зла

Напомним, что когда шли бои за Авдеевку, на российском телевидении говорилось, что гражданские ждут, пока солдаты Путина "освободят их от нацизма". То, что рассказал Гареев, вполне встает в один ряд с преступлениями нацистов.

А больше всего поражает то, как спокойно он говорит о своих действиях. И как охотно заменяет слово "изнасилование" на "совершение насильственных действий", "убийство" – на "ликвидацию". И как хорошо помнит всех своих жертв.

В том отрывке, который выложили на канале "Пленные СВО", Гареев не извиняется и не рефлексирует над своими действиями. Он частично возлагает вину на командира, который отдал приказ, но не сообщает, что исполнители приказа хоть как-то подвергли сомнению необходимость убивать и насиловать.